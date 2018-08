Ford revela novo veículo de alto desempenho na Europa

A Ford será a primeira marca a lançar um veículo na Gamescom, a maior feira de jogos eletrônicos da Europa, que abriu ao público terça-feira, na Alemanha. O novo modelo de alto desempenho foi revelado oficialmente durante o evento, em Colônia, reforçando a estratégia de diversificar os locais de apresentação de seus novos produtos, antes concentrados nos salões automotivos.

Segundo a Ford, trata-se de um veículo desenvolvido para oferecer alto nível de diversão tanto em estrada como fora de estrada, que também será astro de um futuro videogame de corrida. Dentro do espírito da feira, o veículo poderá ser testado pelos visitantes em um avançado simulador 4D com experiência de direção incrivelmente realista, levando sua performance ao limite.

Durante o evento, o visitante que fizer a volta mais rápida do dia no simulador 4D vai ganhar uma viagem ao Reino Unido para conhecer o time de rali da Ford, o M-Sport Ford World Rally Team. Em edições passadas, a Ford já exibiu um Focus RS igual ao visto no jogo Forza, entrou para o Livro Guinness dos Recordes com “a maior maratona de videogame de corrida” com o Ford GT virtual durante 48 horas em Le Mans e deu aos visitantes a oportunidade de pilotar um Focus RS de