Ford renova a linha Cargo com o 3031 8x2

A Ford Caminhões apresentou o Cargo 3031 8x2, primeiro modelo da marca com essa configuração, em um evento para a imprensa em Caxias do Sul (RS). O novo caminhão traz uma série de avanços para otimizar o rendimento do transporte intermunicipal e rodoviário de médias e longas distâncias, combinando maior capacidade de carga, robustez e segurança com a potência e economia do motor de 306 cv.

Com o lançamento do novo modelo, a Ford Caminhões dá sequência à renovação da sua linha, que é uma das mais completas e tradicionais da América do Sul, e reforça a estratégia de negócios fundada em três pilares: produto, serviço e relacionamento. Sua oferta hoje vai desde modelos semileves a extrapesados, com mais de 400 configurações de caminhões das linhas Cargo e Série F para diferentes aplicações.

O novo 8x2 foi desenvolvido com foco nas principais necessidades dos clientes e testado inicialmente por grandes frotistas, tendo iniciada agora a sua produção para o mercado.

O Cargo 3031 8x2 tem segundo eixo direcional original de fábrica e oferece grande versatilidade em suas diferentes configurações. É disponível com cabine simples ou leito, transmissão manual ou automatizada Torqshift e dois comprimentos de chassi: longo, com 5.300 mm, e extralongo, com 6.300 mm, o maior da categoria, ampliando o espaço útil para carga. Pode ser equipado também com tanque de combustível simples (275 L) ou duplo (550 L).

“Com o novo Cargo 3031 8x2, os clientes que precisam de um caminhão com maior capacidade de carga não têm mais de instalar o segundo eixo direcional no Cargo 6x2 em empresas parceiras. Eles agora contam com uma solução original, com garantia de fábrica, sem precisar esperar pela instalação do componente”, diz Oswaldo Ramos, diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford Caminhões.

Como oferta de lançamento, o Cargo 3031 8x2 conta com um programa de financiamento subsidiado, com entrada de 20% e pagamento em 48 meses com taxa de 0,96%. O plano, na modalidade de crédito direto ao consumidor, inclui uma carência de 90 dias para o pagamento da primeira prestação.

A marca também oferece um pacote especial de manutenção para o modelo com três opções de contratos Ford Service, que podem incluir desde revisões e itens de desgaste até assistência completa.

Potente e versátil

O novo Cargo 8x2 tem peso bruto total homologado de 29.000 kg e capacidade técnica de 30.150 kg. Pode ser equipado com diversos tipos de implemento, desde baú, carga seca, sider e guindaste até graneleiro e tanque, oferecendo alta produtividade e eficiência a grandes operadores logísticos, atacadistas, distribuidores e autônomos que buscam uma solução para otimizar o rendimento da frota.

Seu motor ISB 6.7, de 306 cv, é o mais potente da categoria até 7 litros e conta com a tecnologia de emissões SCR (Redução Catalítica Seletiva), que favorece a economia e a performance. Seus avanços incluem turbo com carcaça e rotor projetados para trabalhar com maior pressão, novos bicos injetores, filtro de ar e sistema de refrigeração de alta capacidade.

Como outros diferenciais, o novo caminhão tem transmissão com comandos a cabo, que oferece engates mais leves, suaves e precisos e operação silenciosa. Os freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD) proporcionam mais estabilidade e segurança ao caminhão.