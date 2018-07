Ford lança o Focus 2019

A Ford iniciou a venda da linha 2019 do Focus com um realinhamento de preços que reforça a competitividade dos modelos Hatch e Fastback

A Ford iniciou a venda da linha 2019 do Focus com um realinhamento de preços que reforça a competitividade de seus dois modelos, Hatch e Fastback. A maior diferença é encontrada no Focus Fastback, que ficou R$2.500 mais em conta nos catálogos SE Plus, Titanium e Titanium Plus.

Reconhecido como referência em dirigibilidade, o Focus foi o primeiro do segmento a oferecer equipamentos como controle eletrônico de estabilidade, estacionamento automático de segunda geração e assistente de frenagem autônomo. No total, a linha é formada por 12 catálogos, sendo sete do modelo Hatch com os motores 1.6 Sigma Flex (135 cv) e 2.0 Direct Flex (178 cv), e cinco do Fastback, equipado exclusivamente com motor 2.0, que vem com transmissão sequencial de seis velocidades.

“Com esse realinhamento, aumentamos a competitividade da linha para oferecer os equipamentos que os consumidores do segmento mais valorizam por um preço atraente”, diz Adriana Carradori, gerente de Produto da Ford.

Focus Hatch

O Focus Hatch 2019 tem como versão de entrada a SE 1.6, que já vem com controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac, assistente de partida em rampa, central multimídia SYNC e rodas de liga leve de 17 polegadas, por R$78.100 (acréscimo de R$1.100).

O Focus Hatch SE, com motor 2.0 Direct Flex e transmissão sequencial de seis velocidades, sai por R$ 85.800 (acréscimo de R$ 900). Essa versão tem como opcional a central multimídia SYNC 3, com tela de 8 polegadas, por R$ 86.800.

O SE Plus 1.6 acrescenta seis airbags, central SYNC 3, câmera de ré, bancos de couro e ar-condicionado automático e digital de dupla zona, por R$88.000 (sem aumento de preço). O SE Plus 2.0, com motor Direct Flex e transmissão sequencial, sai por R$ 94.400 (acréscimo de R$ 900).

O Focus Titanium 2.0 é equipado também com teto solar elétrico, sistema de navegação, chave com sensor de presença para acesso inteligente, partida por botão Ford Power e Sony Premium Sound com 9 alto-falantes, por R$104.900.

O topo de linha Titanium Plus 2.0 acrescenta estacionamento automático de segunda geração (paralelo e perpendicular), assistente de frenagem autônomo, ajuste elétrico do banco do motorista e faróis bi-xenon adaptativos com ajuste automático, por R$ 110.600. Estas duas últimas versões não tiveram alteração de preço em relação à linha 2018.

Focus Fastback

O Focus Fastback segue a mesma oferta de equipamentos do modelo hatch. O primeiro catálogo, SE 2.0, custa R$ 85.200 e com a opção da central multimídia SYNC 3 sai por R$86.300, ambos os valores sem reajuste.

Já os três catálogos mais equipados do Focus Fastback 2.0, com a redução de R$ 2.500 passaram a ter os seguintes valores: SE Plus, R$91.000; Titanium, R$101.800; e Titanium Plus, R$107.500.

O Focus foi o primeiro do segmento a oferecer controle eletrônico de estabilidade, estacionamento automático e assistente de frenagem

Crédito: Divulgação