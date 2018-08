Ford KA 2019 terá câmbio automático

O Ford Ka passou a oferecer pela primeira vez a opção do câmbio automático na nova linha 2019, tanto no modelo hatch como no sedã, a partir da versão SE. Sinal claro da evolução dos carros de entrada, a caixa sem pedal de embreagem é um equipamento cada vez mais desejado pelos consumidores brasileiros.

Com seis marchas e conversor de torque integrado, o câmbio automático do Ka 2019 utiliza engenharia avançada para otimizar tanto o desempenho como a economia. Seu sistema de trocas é feito por controle eletrônico, com sete solenóides e acionamento hidráulico. Conta também com um sistema de aprendizado adaptativo que se ajusta ao estilo de condução do motorista para definir o momento ideal das trocas.

O resultado é o funcionamento eficiente e silencioso, que aumenta o prazer de dirigir e contribui para popularizar os carros automáticos no mercado brasileiro. Outra característica importante da nova transmissão é a durabilidade: por usar óleo de ultrabaixa viscosidade, não requer troca durante todo o período de vida útil estimada do veículo, de 240.000 km.

Para os motoristas que gostam de comandar as trocas manualmente, o câmbio dispõe da função SelecShift, que pode ser acionada por meio de botões na alavanca tanto no modo Drive (D) como no modo Sport (S). “No modo D, ele permite mudança manual temporária e volta instantes depois ao automático. No modo S, além de manter a rotação mais alta para garantir desempenho mais vigoroso, aproveitando os 136 cavalos de potência do motor 1.5 Ti-VCT, o motorista assume o comando de trocas, o que facilita as ultrapassagens e reduzidas”, diz Gilberto Geri, chefe de Engenharia Veicular da Ford.