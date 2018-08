Ford comemora a produção de 10 milhões de unidades do Mustang

A Ford comemorou a produção de 10 milhões de Mustangs, o carro esportivo mais vendido do mundo há três anos consecutivos e líder do mercado norte-americano nos últimos 50 anos. No Brasil, o “muscle car” já somou 700 unidades vendidas em seis meses de lançamento, que representam nada menos que 96% da categoria

O modelo escolhido para simbolizar o marco de 10 milhões foi um Mustang GT conversível branco Wimbledon, com motor V8 de 466 cv, câmbio manual de seis velocidades e tecnologias avançadas de assistência ao motorista, produzido na fábrica da Ford em Flat Rock, Michigan, EUA. O primeiro Mustang de série (VIN 001) produzido em 1964 era da mesma cor e modelo, com motor V8 de 166 cv e câmbio manual de três marchas.

“O Mustang é o coração e a alma desta empresa e um dos carros preferidos em todo o mundo”, disse Jim Farley, presidente de mercados globais da Ford. “Quando vejo um Mustang passar na rua em Detroit, Londres ou Pequim, sinto a mesma emoção de quando comprei meu primeiro carro – um Mustang cupê 1966 que dirigi por todos os Estados Unidos quando era adolescente. É um carro que faz todo o mundo sorrir em qualquer idioma.”

Como parte da comemoração, mais de 60 proprietários de Mustangs de várias épocas ajudaram a escrever o número 10.000.000 com os carros na fábrica de Flat Rock, com sobrevoo de três caças P-51 Mustang. Durante seus 54 anos de história, o Mustang foi produzido também em San Jose, Califórnia, em Metuchen, Nova Jersey, e na fábrica original em Dearborn, Michigan.

Ícone cultural que inspira otimismo e independência, o Mustang também é o carro que conta com o maior número de fãs no Facebook em todo o mundo.

Mustang GT

Considerado o melhor de todos os tempos, o Mustang 2018 é oferecido no Brasil na versão de topo GT Premium, com motor V8 5.0 de 466 cv, transmissão automática de 10 velocidades com opção de trocas no volante e pacote de performance de série.

Ele vem com suspensão adaptativa MagneRide, freios esportivos Brembo, seis modos de condução, piloto automático adaptativo, alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, assistente de frenagem de emergência e sistema de permanência em faixa com detecção de fadiga.

Painel digital configurável de 12 polegadas, escapamento com válvula ativa, registro de dados de performance Track Apps e Line Lock, que bloqueia eletronicamente as rodas dianteiras para o preaquecimento dos pneus traseiros, são outros recursos exclusivos do Mustang.