Ford apresenta o Mustang Nascar

A Ford apresentou o Mustang Nascar, versão especial do esportivo que vai estrear no ano que vem na categoria mais popular do automobilismo dos Estados Unidos, a Monster Energy Nascar Cup Series. O modelo fará sua primeira corrida na Daytona 500, em fevereiro.

“O Mustang corre desde que foi vendido pela primeira vez em 1964”, disse Hau Thai-Tang, vice-presidente executivo de Desenvolvimento do Produto e Compras da Ford, durante a apresentação do carro. “Após mais de meio século, é ótimo vê-lo finalmente na categoria máxima da corrida mais popular da América”.

Antes mesmo de se tornar um ícone global, o Mustang participou da primeira competição em 1964, quando venceu de forma surpreendente o Tour de France Automobile, um duro rali de dez dias e mais de 6.400 km. Logo depois, construiu seu legado nas pistas correndo na SCCA Trans-Am, na IMSA, na NHRA, na Formula Drift e na Nascar Xfinity – a segunda série da Nascar.

“Desde que anunciamos a entrada do Mustang na Nascar Cup em 2019 só ouvimos comentários positivos”, disse Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports. “Nossa equipe da Ford Performance trabalhou duro com o time de design da Ford para criar um Mustang competitivo e ao mesmo tempo fiel à sua herança. Mal podemos esperar para vê-lo correr na Nascar no ano que vem”.

Os times de design da Ford e da Ford Performance trabalharam com afinco para adequar a assinatura de estilo do Mustang às regras da Nascar, levando para os circuitos ovais o mesmo visual de impacto que ele tem nas ruas.

O Mustang compete na categoria Xfinity Series da Nascar desde 2011 e a partir de então sempre conquistou títulos, exceto em uma temporada. Ricky Stenhouse Jr. venceu o campeonato de pilotos em 2011 e 2012 e Roger Penske conquistou o título de equipes em quatro dos últimos cinco anos. A apresentação do novo modelo ocorreu pouco depois de o Mustang comemorar o marco de 10 milhões de unidades produzidas.