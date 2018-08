Força Aérea Brasileira pousa em Cascavel para missão especial

O "tucano" chama mais atenção pelas duas "bombas" nas laterais das asas (Foto: Aílton Santos)

Duas aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) chegaram ontem ao Aeroporto de Cascavel e atraíram muitos curiosos. Cerca de dez tripulantes trabalhavam no local, mas ninguém conversou com a imprensa.

Uma das aeronaves é um caça Super Tucano. A outra é um Embraer C-99 utilizada para transporte de militares e até para a transferência de presos federais.

Essa não é a primeira vez que a FAB desce no aeroporto de Cascavel. O local já serviu de bases para operações realizadas na fronteira com o Paraguai e a Argentina.

Em nota encaminhada nesta manhã a FAB esclarece do que se trata a missão:

"A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou os preparativos para mais uma fase da Operação Ostium, que acontece no segundo semestre. A cidade de Cascavel (PR) foi escolhida como ponto de apoio para a precursora devido à proximidade com a fronteira do País.

A Ostium é uma operação de reforço na vigilância do espaço aéreo sobre a região de fronteira do Brasil, realizada de forma permanente pela FAB. O objetivo é coibir voos irregulares que possam estar ligados a crimes como o narcotráfico.

O trabalho de combate ao tráfico de drogas, bem como outros crimes transnacionais, acontece de forma conjunta com outros órgãos do Brasil e de países vizinhos. A participação da FAB envolve o monitoramento de tráfegos aéreos para o envio de dados de inteligência ou mesmo acompanhamento à distância de aeronaves suspeitas, de forma a colaborar com autoridades policiais.

As ações estão sendo coordenadas a partir do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), localizado em Brasília (DF), e fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), do Ministério da Defesa.