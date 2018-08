O Fluminense retoma sua campanha na Copa Sul-Americana no Maracanã, às 21h45, contra o Defensor Sporting (URU). De olho no confronto, o elenco Tricolor realizou um trabalho tático na tarde de ontem no CT da Barra. O técnico Marcelo Oliveira não contará com Luciano e Junior Dutra, ambos em tratamento no departamento médico.