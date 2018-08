Flu desafia Defensor no Uruguai

De olho na convocação de amanhã da seleção brasileira de futebol, o Fluminense desafia os uruguaios do Defensor Sporting nesta noite, às 21h45 (de Brasília), em Montevidéu, pela rodada de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. É que o atacante Pedro, camisa 9 do Tricolor carioca e artilheiro do Brasileirão com 10 gols – sozinho é responsável por mais da metade dos 29 gols da equipe – vive a iminência de ser convocado por Tite. Na mira de Borussia Dortmund, Bordeaux, Sevilla, Porto e Lyon, o jovem jogador de 21 anos quer aproveitar nova oportunidade para impressionar o treinador do Brasil. O Flu venceu o Defensor por 2 a 0 no jogo de ida, no Maracanã.