Flamengo recebe Sport para fazer lição de casa

(Foto: Fla Imagem)

Perseguido de perto pelo São Paulo, o Flamengo tem a obrigação de fazer o dever de casa e vencer o Sport para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros se enfrentam às 16h deste domingo, no Maracanã. O Fla não contará mais uma vez com o zagueiro Rhodolfo, que ainda se recupera de lesão. Com isso, Léo Duarte seguirá a formar a dupla de zaga titular com Réver como aconteceu nos últimos jogos. Além disso, não há desfalques por suspensão.