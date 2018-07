Flamengo está com liderança garantida no Brasileirão 2018

O líder Flamengo fez nova vítima no Brasileirão 2018. Ontem, pela 16ª rodada, os cariocas levaram a melhor no confronto de rubro-negros e golearam o Sport por 4 a 1 no Maracanã. Com o triunfo, a equipe chegou a 34 pontos e manteve dois de vantagem na ponta da tabela. Já o Leão amargou a quarta derrota consecutiva e segue com 19 pontos.

Em tarde de casa cheia, o Flamengo pressionou o Sport no início do jogo e não demorou muito para abrir o placar. Aos 13min, após cobrança de escanteio de Diego, Réver dividiu pelo alto e completou na sobra para estufar as redes, 1 a 0. Antes do intervalo, o Leão respondeu e deixou tudo igual aos 43min, com Claudio Winck, de cabeça.

Logo no início do segundo tempo, o Flamengo voltou a liderar o marcador. Aos dois minutos, Uribe ajeitou para Lucas Paquetá encher o pé: 2 a 1. Mortal, os donos da casa emplacaram um contra-ataque em velocidade aos cinco minutos e ampliaram. De fora da área, Éverton Ribeiro acertou o ângulo e fez 3 a 1. Aos 18mi, Uribe deixou o dele e encaminhou a goleada por 4 a 1.

Perseguição

O São Paulo segue a caça ao líder Flamengo. Ontem, o Tricolor se manteve próximo ao topo da tabela ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte. Com o triunfo fora de casa, o time paulista chegou a 32 pontos, dois a menos que o rubro-negro carioca. Com 24, a Raposa deixou o G6 e caiu para a oitava posição.