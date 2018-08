Flamengo dá início hoje a sequência de jogos decisivos

Técnico Maurício Barbieri afirma que a equipe está qualificada para os jogos (Foto: Gilvan Souza/Flamengo)

Rio de Janeiro - O Flamengo pode fazer de agosto um mês essencial para alcançar o sucesso nesta temporada. O time rubro-negro terá uma sequência de jogos decisivos na Libertadores e Copa do Brasil, além de partidas-chaves para a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro.

A caminhada começa nesta quarta-feira, primeiro dia do mês, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio às 21h45. Logo depois, no sábado, novamente enfrenta o Grêmio - quarto colocado no Brasileiro - pela competição nacional.

Na próxima semana, o duelo é contra o Cruzeiro, no Maracanã, no primeiro confronto pelas oitavas de final da Libertadores. Logo depois, encara o time mineiro de novo, mas, desta vez, pelo Brasileiro, competição em que o adversário, até o momento, ocupa a oitava colocação.

“É evidente que o Flamengo está sempre de olho nos bons jogadores que estão no mercado, mas hoje temos uma equipe qualificada e capaz de enfrentar esses jogos”, disse o técnico Maurício Barbieri.

O zagueiro Léo Duarte ressalta que o elenco rubro-negro está preparado para a sequência que vai encarar. “O mês de agosto vai ser um mês muito importante, mas estamos bem focados e preparados. Vamos fazer de tudo para sair classificado na Libertadores, Copa do Brasil e chegar ao nosso objetivo que é ser campeão no fim do ano”.