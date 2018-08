Fisioterapia promove curso de Pantala Massagem

Capacitação envolve acadêmicos do 5ª ano e profissionais da área (Foto: Divulgação )

Toledo - O profissional qualificado busca aperfeiçoamento constante. E quando essa prática é iniciada no período universitário, permite ampliar ainda mais os conhecimentos e tornar isso um hábito. Com o intuito de trazer as novidades do mercado, o curso de Fisioterapia, Unidade de Toledo, promoveu curso de Pantala Massagem, voltado aos acadêmicos do 5º ano e aos profissionais da área. Conforme explica a responsável técnica da Clínica Escola de Fisioterapia, professora Priscila Fleck, a pantala massagem é uma técnica que auxilia na remodelagem corporal, combatendo e reduzindo a celulite, gordura localizada e flacidez. Envolvendo metodologias práticas e demonstrativas, o objetivo da atividade foi trazer novos conhecimentos da técnica usada na área da dermato funcional. Foram abordadas as partes teórica e técnica, os princípios de criação, utilidade, indicação, cremes e seus princípios ativos. Além disso, foi feita demonstração das manobras a serem realizadas com as pantalhas. Os produtos utilizados no curso foram fornecidos pela Samana Cosmética Dermatológica.