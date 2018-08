Firás Fahs tenta recuperar a liderança em Foz

Depois de ter sido o melhor paranaense da categoria Cadete no Campeonato Brasileiro de Kart, disputado no mês passado, em São Paulo, o iguaçuense Firás Fahs volta às pistas no próximo sábado, quando disputa quarta etapa do Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu/Copa Itaipu-Itamed. Sua meta na prova será recuperar a liderança da categoria Cadete.

Firás liderou a competição até a etapa anterior, quando abandonou a primeira bateria com problemas mecânicos e não pontuou. Bernando Miola está na primeira colocação, com 79 pontos, enquanto Firás é o vice-líder, com 65.

Segundo Firás Fahs, a expectativa para a prova deste sábado é muito boa. Os treinos foram bons e usará a prova também para fazer a preparação final para o Campeonato Paranaense, que será disputado de 6 a 8 de setembro, em Pato Branco, no sudoeste do Estado. “A previsão será de um sábado com muito frio. Treinamos em dias de muito frio no início da semana e a performance do equipamento foi excelente”, completa Firás.

Classificação da categoria Cadete

Pos. Piloto Pontos

1º) Bernardo Antonio Miola 79

2º) Firás Wassim Fahs 65

3º) Júlio Enrique Britos Pinto 55

4º) Rudi Montoro Burkle 48

5º) Pedro Arias Capobianco 46

6º) Akyu Myasava 45

7º) Victor Gabriel Pereira Cartieri 14

8º) Lucas Mateo Cartieri Duarte 12

9º) Antonio Teves Menezes 3