Firás Fahs pronto para o Paranaense de Kart

A semana será de muita agitação no Paraná, com a realização do Campeonato Paranaense de Kart em Pato Branco, no Sudoeste do Estado. A competição começa quinta-feira e vai até o sábado.

Quase uma centena de competidores estará na pista do Kartódromo Ayrton Senna e entre eles figura Firás Fahs, de Foz do Iguaçu. Ele concluiu sua preparação no último sábado, quando conquistou o segundo lugar da categoria Cadete no Citadino de Foz do Iguaçu. O resultado foi considerado muito bom por todos os integrantes de sua equipe, uma vez que Firás andou forte o tempo todo, teve um toque na primeira bateria e terminou em terceiro e na segunda conquistou a vitória. Somou 25 pontos, a mesma pontuação da Pedro Cabopianco, que ficou com a vitória por ter ganho a primeira bateria. “Foi um bom teste para o Paranaense. O equipamento está rendendo bem e vamos brigar pelo título na última etapa, marcada para o dia 20 de outubro. Nesta semana todos os nossos esforços estarão voltadas para o Paranaense”, completa Firás Fahs.

Classificação da Cadete após 4 etapas

Pos. Piloto Pontos

1º) Bernardo Miola 107

2º) Firás Fahs 95

3º) Júlio Enrique Britos 72

4º) Rudi Montoro Burkle 67

5º) Pedro Cabopianco 74

6º) Akyu Myasava 45

7º) Vitor Cartieri 31

8º) Lucas Mateus 31