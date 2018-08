Firás Fahs prepara-se para as provas do segundo semestre

Firás Fahs é acompanhado de perto pelo pai Wassim em todas as provas e treinos (Foto: Mario Ferreira)

Depois de ser o melhor paranaense da categoria Cadete no Campeonato Brasileiro de Kart, disputado no mês passado no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo, Firás Fahs já iniciou a preparação para as competições do segundo semestre, ou pós Brasileiro. A primeira prova será a quarta etapa do Campeonato Citadino de Foz do Iguaçu, marcada para o próximo dia 25.

Representando Foz do Iguaçu, Firás terá extensa programação até o fim do ano, mas inicialmente se concentrará no Campeonato Paranaense, que será disputado em Pato Branco, de 6 a 8 de setembro. Ele já fez uma bateria de dez dias de treinos seguidos no Adrena Kart, em Foz, acompanhado pelo preparador Orlando. Agora parte para os acertos finais, visando estar entre aqueles que brigarão pelo título da categoria Cadete no Paranaense. “Estamos dando sequência à preparação que foi feita para o Brasileiro e após o Paranaense, decidiremos quais os campeonatos que participaremos até o fim do ano”, completa Firás Fahs.