Fiat Toro ganha nova versão Ranch 4x4

Mais desejada entre as picapes e o líder de vendas do seu segmento no mercado brasileiro, o Fiat Toro, que inaugurou no Brasil o conceito de SUP (Sport Utility Pick-up), reunindo robustez, conforto, tecnologia e dirigibilidade, ganha uma nova versão para acompanhar a Volcano no topo de gama: o Fiat Toro Ranch Diesel 2.0 Turbodiesel 4x4 AT9, focado no conforto, elegância, refinamento e funcionalidade.

A nova versão alia força, design arrojado e itens de série exclusivos como os bancos em couro marrom. O visual externo tem nova cor prata lunar nas rodas da liga leve de 18 polegadas, na barra do teto e na parte inferior do para-choque dianteiro (skid plate). Já os retrovisores, estribos laterais, gancho de reboque removível e o santantônio são cromados, o que garante maior sofisticação. A versão ainda oferece protetor do vidro traseiro, soleira metálica exclusiva, para-barros dianteiro e traseiro e protetor do tanque de combustível.

O interior do veículo tem como destaques o exclusivo revestimento dos bancos em couro marrom, com o logotipo “Ranch” gravado nos encostos dianteiros, conferindo refinamento e elegância. A marca visual da versão também está presente nos tapetes de carpete, no console central e nas portas dianteiras. Já a cor marrom ainda é vista nos painéis de porta e apoio de braços e na costura da coifa do câmbio, do freio de mão e do volante. O tom ainda foi aplicado na moldura do rádio, saídas de ar e alças da porta. Além disso, o interior foi escurecido no revestimento do teto e colunas, alça de segurança, porta-óculos, para-sol, comando de luzes interna, parte inferior do painel e console.

A versão ainda é equipada com ar-condicionado dual zone e central multimídia com tela de toque de 5 polegadas, que inclui comandos de voz, porta USB, viva-voz Bluetooth® e função GPS e quadro de instrumentos com display em TFT de 7” colorido. Esta tela possui animação de boas-vindas, fonte da letra e fundo de tela personalizados para a Toro Ranch.

O Fiat Toro Ranch também tem faróis de neblina cornering (que acompanham as curvas), faróis principais com DRL (LEDs de segurança diurnos), descansa-braço traseiro e porta-objetos abaixo do banco do passageiro. A versão ainda é equipada com o sensor de chuva, câmera de ré, sensor crepuscular, retrovisor interno eletrocrômico e interação com os comandos no volante, além de ajuste elétrico do banco do motorista, com oito posições disponíveis. Há ainda refrigeração no porta objetivos do console central. O acesso à Toro Ranch é pelo sistema Keyless enter'n'go (sem utilização da chave) e a partida é elétrica, através do botão no console. A partida também pode ser realizada remotamente pelo controle.

O motor do novo Toro Ranch é o 2.0 turbodiesel combinado ao sofisticado e eficiente câmbio automático de última geração de 9 marchas, único entre as picapes, e à tração nas quatro rodas. Com tudo isso, o Fiat Toro Ranch Diesel 4x4, que agrada clientes exigentes que buscam um veículo confortável e forte, tem o preço sugerido de R$ 149.990,00. A versão poderá ser encontrada na rede de concessionárias Fiat a partir da última semana de agosto.