Festival de Música de Cascavel abre programação neste domingo

O maestro Daniel Bortholossi que rege a Orquestra de Câmara do Oeste do Paraná já se apresentou com Renato Borguetti em outras ocasiões (Foto: Divulgação )

A parceria entre a Orquestra de Câmara do Oeste do Paraná e dos dois ícones da música raiz, Renato Borguetti e Daniel Sá, abre a 29ª edição do festival hoje, a partir das 20h, com um belíssimo concerto no Teatro Municipal Sefrin Filho. O festival segue até o dia 22 de julho com oficinas e apresentações no Teatro e em diversos locais de Cascavel.

A mistura da música de Renato Borghetti se entrelaça com o violão clássico de Daniel Sá e, com a Orquestra de Câmara, farão o público se arrepiar com um dos maiores shows da música erudita que a região já viu.

As extensões

As apresentações descentralizadas dão mais glamour para o festival deste ano. Uma das novidades apresentadas é o som do trio de violinistas deficientes visuais.

Este é o maior festival dos últimos tempos. Serão 60 oficinas, entre elas de Fundamentos do Braille e Musicografia em Braile, Musicalização para pessoas com deficiência visual e Musicoterapia. Com professores de renome internacional, as oficinas são dividas em três eixos: Núcleo de Estruturação, Núcleo de Instrumentos e Práticas em Conjunto.

As oficinas inéditas são implantadas este ano com o intuito de atrair um público maior tanto para as oficinas quanto para as apresentações. “Em quantidade de alunos e público será recorde este ano, nossa ideia é ampliar cada vez mais e conseguir atingir a magnitude do Festival de Música de Curitiba, considerado um dos maiores e melhores do mundo”, ressalta Ricardo Burgarelli.