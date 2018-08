Festival das Cataratas vai receber Selo Sesi ODS

Festival das Cataratas e parceiros reafirmaram seus compromissos socioambientais durante evento (Foto: Jean Pavão/Festival das Cataratas)

As ações socioambientais desenvolvidas pela De Angeli, empresa responsável pela organização do Festival das Cataratas, serão reconhecidas pelo terceiro na consecutivo com o Selo Sesi ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). A cerimônia de entrega será realizada no dia 30 de outubro, durante Congresso Sesi ODS, em Curitiba.

O principal objetivo do Selo é reconhecer boas práticas que visem ao alcance dos ODS e que estejam sendo implementadas por empresas, indústrias, instituições públicas, e do terceiro setor de todo o Estado do Paraná.