Como o intuito resgatar o histórico de danças típicas, da culinária e memória cultural regional o Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone de Cascavel promove uma Festa Folclórica nesta sexta-feira (13).

Um grupo de alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio fez um trabalho voltado à história do Paraná e promete surpreender convidados com o prato típico que poderá ser degustado um mini restaurante.

“Eles apreenderam sobre a história e o preparo do barreado e o ápice do trabalho será a degustação”, comenta o professor de História Edson Gavazzoni.

A carne que dá forma ao barreado foi levado ao fogão de lenha por cerca de 12 horas começou a se preparada ainda na quarta-feira à noite. Ela será servida acompanhada de banana e farinha de mandioca.

A experiência dos alunos vai além do trabalho que começou na cozinha do colégio. “Eles serão responsáveis por organizar o mini restaurante, receber o público e servir os pratos”, lembra o professor ao acrescentar que um informativo com apresentação e receita do barreado também será distribuído.

A Festa Folclórica envolve trabalhos nas disciplinas de história, artes e educação. Além das bandeirinhas e alimentos típicos de festas julinas, haverá outros alimentos e diferentes apresentações.