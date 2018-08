Festa do Morango segue até amanhã em Cascavel

Domingo é o último dia para aproveitar a 19ª Festa do Morango e do Artesanato que este ano deve receber 36 mil pessoas nos quatro dias de evento. A festa é realizada no Centro de Convenções de Cascavel e promovida pela Associação de Moradores do Jardim Maria Luíza.

Os visitantes podem encontrar as delícias de morango na praça de alimentação, artesanatos e vários estandes com produtos dos mais variados segmentos.

As guloseimas de Francisco Beltrão são novidade este ano na festa que trará uma área especial para os expositores da cidade. O chope e o quentão de morango também são atrativos aos apaixonados pela fruta. O atendimento na festa é das 9h às 23h. Entrada franca.