Caminhada na Natureza faz parte da programação da Festa do Colono (Foto: Adilson Borges )

A Secretaria de Agricultura de Foz do Iguaçu, em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, promovem no domingo dia 29 a tradicional Festa do Colono na Comunidade Rural de Aparecidinha. O evento, que chega à 13ª edição, contará com a Caminhada da Natureza a partir das 8h e almoço com churrasco e acompanhamentos a partir das 12h.

Os ingressos para o almoço estão sendo vendidos por membros da comunidade a R$ 60 (2,5 kg de costela) e R$ 110 (5 kg de costela). A festa é realizada todos os anos em comemoração ao Dia do Colono, celebrado em 25 de julho, e ao Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho. De acordo com a Secretaria de Agricultura, a expectativa é de que mais de 1,5 mil pessoas participem da festa.