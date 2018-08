Festa das Orquídeas e do Peixe começa hoje 

A 20ª edição da Festa das Orquídeas e do Peixe começa nesta sexta-feira (24) e segue até domingo (26), no Centro de Eventos de Maripá. Grandes atrações compõem a programação da festividade, que celebra seus 20 anos em 2018. A abertura oficial do evento será às 19h30 no Palco Cultural.

Na quarta-feira (22), foi realizado o Culto Ecumênico em Ação de Graças, que reuniu autoridades, comunidade maripaense e voluntários que se dedicam à realização da festa. A celebração foi realizada na Igreja Congregacional.

Segundo o presidente da Comissão Central Organizadora da festa, Rodrigo Schanoski, a expectativa é de atrair mais de 50 mil pessoas nos três dias de festa. “A Festa das Orquídeas e do Peixe se tornou uma feira de negócios, que apresenta as novidades no setor da orquidicultura, com mais de 30 mil unidades da flor em exposição e disponíveis para venda nas mais variadas espécies, cores, preços e tamanhos, além das últimas tecnologias empregadas na produção do peixe, reunindo empresas especializadas no setor”, explica.

A partir de sexta-feira, a programação conta com a Exposição e Feira de Orquídeas, Feira da Aquicultura, Feira da Indústria, Comércio, Artesanato e Sabores, Café Colonial, Refeições a Base de Peixe, Praça de Alimentação e Parque de Diversão.

Piscicultura

A Feira da Aquicultura reúne empresas especializadas no setor, que trazem as últimas tecnologias e grande variedade de produtos. “Estamos com uma nova proposta no setor da piscicultura, que passa a ser abordado como Feira da Aquicultura, por abranger outras culturas potenciais da região além do peixe. Para isso, criamos um ambiente que irá potencializar ainda mais a participação das empresas deste setor”, explica Rodrigo.

Para quem busca conhecimento na área, o 17º Seminário Estadual de Piscicultura irá discutir três temas fundamentais para o entendimento do cenário atual da piscicultura na região e no país. O evento ocorre na sexta-feira (24), às 8h, no Salão de Festas da Comunidade Católica, localizado na Rua Francisco Ferrer, 688, esquina com a Avenida Farrapos.

O seminário reúne especialistas que irão abordar os temas: “Sistema de Integração de Peixe da Cooperativa Agroindustrial C.Vale”, “A organização setorial da piscicultura no Brasil e seus reflexos” e “Tilv: uma possível ameaça a tilapicultura brasileira”. O investimento é de R$ 50,00, incluso neste valor café da manhã, almoço a base de peixe, materiais diversos e certificado com carga horária de oito horas.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Eder Morshbacher pelos números (44) 3687-1435 ou (42) 9 9992-5740 ou no e-mail [email protected] ou, ainda, com Cleiton Manske nos números (44) 3687-1262 ou (44) 9 9970-9905 ou pelo e-mail: [email protected]

Orquídeas

Mais de 30 mil orquídeas estarão em exposição e disponíveis para venda durante os três dias. As mais variadas espécies, tamanhos, cores e preços para agradar todos os gostos. E para aprender a cultivá-las corretamente, será realizado no sábado (25), o Curso Básico de Plantio e Cultivo de Orquídeas para Iniciantes. O curso ocorre no Centro Comunitário Fernando Daniel Schanoski, localizado próximo ao Centro de Eventos e terá início às 9h.

No conteúdo será abordado desde a etapa do plantio das orquídeas até os cuidados para cultivá-las de forma saudável. Quem irá ministrar é o orquidófilo Sergio Ostetto, de Campo Grande - MS. A carga horária será de quatro horas, iniciando às 9h e encerrando às 13h com o almoço. Os participantes também receberão certificado e materiais diversos da festa.

As inscrições continuam abertas e podem ser feitas pela internet no link https://goo.gl/forms/mLzOh32vv9ZNLd3M2, mas também haverá inscrição no local. O investimento é de R$ 70,00, incluso a apostila do curso, café da manhã e almoço a base de peixe. Para quem não tem acesso a internet, deve-se entrar em contato nos números (44) 3687-1639 ou (44) 99969-4560.

Rodeio do Bagre ensaboado

O tradicional e peculiar Rodeio do Bagre Ensaboado ocorre no sábado, às 14h30. O concurso desafia os participantes a pegar o bagre o mais rápido possível, além de um circuito para deixar a competição ainda mais interessante. São três categorias em disputa: masculino adulto, feminino e infantil. A premiação envolve troféu e valores em dinheiro. A inscrição é feita na hora e gratuita.

Shows

A edição que celebra os 20 anos da Festa das Orquídeas e do Peixe contará com três shows com entrada gratuita. Na sexta-feira às 20h30 se apresentam no Palco Cultural, a maior dupla sertaneja gospel do Brasil, André & Felipe e, na sequência, João Bosco & Vinícius faz a festa na Arena de Shows. No sábado, a animação será com a dupla Fernando & Sorocaba com início previsto para as 23h45.

Concurso de peixe

Também tradicional no evento, o Concurso do Peixe Assado na Grelha, Desossado e Recheado reforça a tradição do prato típico da cidade. Oito equipes disputam o título. Eles ornamentam sua barraca, que fica aberta para observação do público durante os três dias, preparam o peixe e são avaliados em diversos quesitos pelos jurados. O anúncio do vencedor ocorre às 15h30 de domingo.

Café Colonial

O Café Colonial reúne muitas delícias da culinária maripaense. No cardápio estão pratos como strudel, pães, bolos, tortas doces e salgadas, torresmo, linguiça e muitos outros. O café estará aberto das 9h às 21h na sexta e no sábado e das 9h às 19h no domingo. O valor será R$ 45,00 o quilo.

Culinária

O Pavilhão Gastronômico é um espaço dedicado especialmente para o ingrediente principal do evento: o peixe. A refeição conta com nove pratos a base de peixe além de acompanhamentos. No cardápio está o prato típico da cidade, o Peixe Assado na Grelha, Desossado e Recheado, feito com a tilápia, além do Medalhão de Jundiá com Bacon, Moqueca de Jundiá na Telha, Filé de Tilápia na Moranga, Espetinho de Tilápia Frito, Lasanha de Tilápia, Salpicão de Tilápia e Filé de Tilápia Frito. As fichas serão comercializadas no dia do evento, no valor de R$ 50,00 adulto e R$ 40,00 infantil (de 7 a 10 anos). Quem aprecia essa refeição leva pra casa um prato personalizado da festa como lembrança.

Outra opção é a Praça de Alimentação. O cardápio conta com porção de Espetinho de Tilápia Frito, porção de Filé de Tilápia Frito, porção de batata frita, porção de frango a passarinho, cachorro-quente e pastel.

Palco Cultural

Durante todo o evento, artistas locais e regionais mostram o seu trabalho no Palco Cultural. O espaço também é uma oportunidade para os alunos das Oficinas Culturais, - ofertadas gratuitamente pelo município - se apresentarem e mostrarem o que é desenvolvido nas aulas durante o ano.