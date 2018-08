Ferter e Luiz Carlos Ribeiro estarão na Cascavel de Ouro

O oitavo lugar conquistado na estreia em 2017, depois de terem liderado a prova em sua fase final, foi suficiente para o sul-mato-grossense Peter Ferter e o gaúcho Luiz Carlos Ribeiro anunciarem, depois da premiação no pódio, a segunda participação na Cascavel de Ouro na 32ª edição, no dia 18 de novembro no Autódromo Zilmar Beux.

“Fiquei muito contente com o resultado, tanto para mim quanto para o Luiz Carlos foi a estreia na Cascavel de Ouro. Já fazia uns oito anos que eu não corria com um carro de tração dianteira”, lembra Ferter, hoje piloto do Endurance Brasil. Na Cascavel de Ouro, ele voltará a pilotar um Ford Ka, inscrito pela Ourocar-Charrua Racing sob o número 44.

A atuação no Endurance Brasil, que tem sua etapa final marcada para o dia 17 de novembro no Autódromo de Tarumã, submeterá Ferter a uma logística atribulada. “Vou participar dos treinos extraoficiais em Cascavel na quinta-feira, viajo a Porto Alegre para treinar e correr em Viamão na sexta e no sábado e, no sábado à noite mesmo, volto para participar da Cascavel de Ouro. Não perco essa corrida por nada”, ele comenta.

O compromisso de Ferter nas Três Horas de Tarumã foi determinante à inscrição do terceiro piloto - Vieira é o preparador responsável pelo Ford Ka da Ourocar-Charrua Racing. “O Cleber está conosco há vários anos. No início da minha carreira ele era meu adversário na pista, um piloto muito bom”, observa Ribeiro. “A tomada de tempos é feita por dois pilotos em cada carro, e com a ausência do Peter na véspera da corrida o Cleber foi nossa opção natural”.

Ribeiro disputa o Mercedes-Benz Challenge, onde conquistou o título de 2016, e completa na atual temporada dez anos de carreira no automobilismo.

MRF Racing

O domingo de Dia dos Pais será de muito trabalho para os técnicos da equipe MRF. A equipe cascavelense tentará concluir hoje a recuperação do carro de Gustavo Myasava que foi bastante danificado no acidente do último domingo em Goiânia. Após levar um toque, Gustavo saiu da pista e bateu contra o guard-haill.

Ricardo Sperafico

Ricardo Sperafico, campeão da Fórmula 3000 Italiana em 2000, vice-campeão da F-3000 Internacional em 2002 e piloto de testes da Williams em 2003, será um dos pilotos convidados da para a Corrida de Campeões da Sprint Race Brasil, que será disputada no dia 1º de setembro, no Autódromo de Interlagos. Ele será o parceiro de Rodrigo Rocha.

Renan dos Santos

Renan dos Santos, que disputou no último fim de semana a rodada dupla do Metropolitano de Marcas de Cascavel, em dupla com Cléber Fonseca, é mais um kartista que está subindo para categoria de Turismo. Eles foram quarto da categoria Turismo C no sábado e terceiro na prova do domingo.