Fernando & Sorocaba em Maripá

A noite deste sábado será especial com o show dos sertanejos Fernando & Sorocaba nos palcos da Arena de Shows da 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe, em Maripá. O show está programado para começar às 23h45. O evento terá entrada gratuita.

Outras atrações podem ser conferidas no Palco Cultural da festa, que reúne artistas locais e regionais até domingo. As atrações são variadas e adequadas para todas as idades, com entrada gratuita.

Neste sábado (25), as apresentações começam às 11h com voz e violão de Gabriela Steilmann Réus e às 13h30 sobe ao palco o grupo folcórico Tanz und Liebe, de Palotina, com dança típica alemã.

A partir das 16h o palco recebe os alunos que participam das aulas oferecidas pela administração municipal por meio do Departamento de Cultura. O balé se apresenta às 16h, seguido do Concerto de Violino, às 17h; Canto, Coral e Musicalização, às 19h; e a Orquestra de Viola Caipira de Maripá, às 20h. A noite no Palco Cultural termina com a dupla maripaense Marcelo & Alexandre e DJ Markus, às 22h.

No domingo (26) tem apresentação do grupo de Acordeon às 9h15 e de Ginástica Rítmica às 10h30, também alunos do Departamento de Cultura. A partir das 11h30 haverá o Cortejo com o Grupo Sou Arte, de Campo Mourão.

A maripaense Alessandra Machado se apresenta às 14h e às 15h30 será a divulgação e a premiação do Concurso do Peixe Assado na Grelha, Desossado e Recheado. A Academia Musical e os alunos de Percussão de Maripá se apresentam às 16h, e, às 17h, a programação será fechada com a dupla sertaneja Bruno & Diego.