Fermop abre inscrições para seleção de calouros

Estão abertas as inscrições para a seleção local dos calouros que irão representar o Município de Maripá na 13ª edição do Fermop (Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná). Os interessados em participar do festival de interpretação devem realizar a inscrição até 27 de julho na antiga creche. A seleção será dia 31 de julho.

A orientação é de que o candidato leve a música em play back no dia da seleção. O concurso premiará competidores nas categorias: Sertaneja, Popular, Gospel e Kids. A participação pode ser individual, em dupla, trio ou quarteto.

Serão quatro etapas regionais classificatórias até a final, que ocorrerá em Nova Aurora, no dia 28 de setembro. Os representantes maripaenses se apresentam no dia 4 de agosto, em Iracema do Oeste, na abertura do evento.