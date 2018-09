Feriadão vem aí; confira o que abre e o que fecha

Esta sexta-feira é feriado da Independência do Brasil e, conforme prevê o Decreto 14.185, de 24 de abril de 2018, não haverá expediente na Prefeitura de Cascavel e demais repartições municipais, contudo o funcionamento dos serviços públicos essenciais, de urgência e de emergência e os indispensáveis segue normalmente e/ou em sistema de plantão para atender a população.

A coleta de lixo e a coletiva seletiva funcionarão ininterruptamente. Já as escolas municipais e os Cmeis (Centros de Educação Infantil) ficam fechados nesta sexta-feira e só voltam na segunda-feira (10).

Confira como fica o abre e fecha do feriado que comemora os 196 anos de Independência do Brasil.

Saúde - Os serviços de urgência e de emergência (Siate, Samu, UPAs Brasília, Veneza e Tancredo) têm atendimento ininterrupto. Já UBSs, USFs, Unidades de Saúde Mental, unidades especializadas e demais serviços de saúde ficarão fechadas na sexta-feira (7) e voltam a atender segunda-feira (10). Em caso de necessidade os pacientes devem procurar as UPAs.

As Farmácias Básicas I, II e III manterão sistema de plantão de sexta a domingo: Farmácia Básica I, das 13h às 19h; Farmácia Básica II, das 7h às 13h; e, Farmácia Básica III, das 13h às 19h.

A Vigilância Epidemiológica atende com plantão 24 horas pelo telefone (45) 98431-6339. A Vigilância Sanitária com plantão 24 horas pelo telefone 98431-6358. A Vigilância em Saúde Ambiental com plantão das 7h às 19h pelo telefone 98804-7211. O Transporte Sanitário também terá plantão pelo telefone 98815-2805/3902-2499 das 7h às 18h.

Assistência Social - Na Assistência Social terão atendimento ininterrupto na sexta (7) os serviços da Proteção Social Especial de alta complexidade, como a Unidade de Acolhimento Masculino, a Unidade de Acolhimento Feminino, as Residências Inclusivas, a Casa POP e o Abrigo de Mulheres.

O Serviço de Abordagem e o Família Acolhedora atenderão em regime de sobreaviso pelos telefones 98431-6376 e 98433-6080, respectivamente.

Os Conselhos Tutelares atenderão em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).

O Restaurante Popular Albino Zanata fica fechado na sexta-feira e reabre na segunda-feira (10), assim como os demais serviços.

Meio Ambiente - O Zoológico Municipal de Cascavel permanecerá aberto para visitação todo o fim de semana e fecha na segunda-feira (10) para a tradicional manutenção. A visitação pode ser feita sempre das 8h às 17h30.

Transporte coletivo - O transporte funcionará com escala de fim de semana e feriados.

Desfile de 7 de Setembro

Devido ao Desfile de 7 de Setembro, nesta sexta-feira, será interditada a Avenida Brasil entre a Rua Castro Alves e a Praça da Bíblia, e a Rua Rio Grande do Sul das 6h às 12h.

Agentes de trânsito estarão no local orientando o trânsito desde o início do fechamento das ruas até o fim do evento.

Às 8h30 está prevista a chegada do fogo simbólico, acendimento da pira com hasteamento das bandeiras e, às 9h, terá início o Desfile Cívico-Escolar-Militar, que neste ano promete reunir 11 mil pessoas na Avenida Brasil, entre a Praça Getúlio Vargas e a Rua Marechal Cândido Rondon.