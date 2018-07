Felipe Carvalho quer duas vitórias e a liderança do Brasileiro em Goiânia

Felipe Carvalho busca a liderança da categoria 2B sábado, em Goiânia (Foto: Vanderley Soares)

O cascavelense Felipe Carvalho, da equipe Sensei, chega hoje a Goiânia com um único pensamento: ele quer duas vitórias das quatro provas que serão disputadas sábado pela terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.6, o Turismo Nacional, e com isso assumir a liderança da categoria 2B. A prova será disputada sábado no Autódromo de Goiânia.

Felipe não participou da etapa de abertura da temporada em Londrina, mas, na segunda, em Guaporé, deu um show com seu Chevrolet Celta e venceu as duas primeiras provas e foi segundo na terceira e na quarta. A excelente performance lhe colocou na quarta posição na classificação do campeonato, com 94 pontos. O líder é André Jacob, com 162.

Felipe entende que, vencendo duas das quatro provas de Goiânia e estando entre os três primeiros nas outras duas, terá condições de assumir a liderança do campeonato. “A prova de Goiânia será uma das mais importantes desse campeonato para a equipe Sensei. Estamos pensando na conquista do título e, para que nossa meta se concretize, será importante chegar à liderança neste sábado”, completa Felipe.