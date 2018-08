FeliCidade é sair da rotina

A dona de casa Maria Isabel de Pilar, de 68 anos, e o aposentado Isael Pereira Munhoz, de 62 anos, chegaram cedo ao Parque de Exposições Celso Garcia Cid para participar da quarta edição do programa FeliCidade do Idoso, realizado ontem pela Secretaria de Assistência Social de Cascavel.

Os dois vieram especialmente para o baile da terceira idade. Maria dança há pelo menos dez anos e há cinco Isael a acompanha. O ritmo preferido da dupla é a valsa, e era por ela que aguardavam ansiosamente. “Viemos nos divertir, dar risada com os amigos, dançar bastante. Com certeza sairemos daqui bem mais felizes”, diz Maria.

E é pensando em alegrar a rotina dos idosos que a cada edição do FeliCidade do Idoso novas atrações são programadas. “Tentamos inovar a cada edição para que os idosos saiam de casa para fazer algo diferente, já que o objetivo principal do programa é dar protagonismo à terceira idade fazendo com que participem das ações e troquem experiências”, explica o secretário de Assistência Social de Cascavel, Hudson Moreschi.

Trenzinho da alegria

Desta vez, a sensação era o trenzinho que passeava pelas ruas do parque. A cada viagem, oito passageiros seguiam para o passeio. Geralda Coelho, que pela segunda vez participou das ações, aprovou a novidade: “Gostei muito do carrinho. É bem divertido”.

Ela estava acompanhada da amiga Ivone Borges Spindola, que logo depois do passeio de trem se apresentaram no palco principal do evento com um espetáculo de valsa.

Mais serviços

O FeliCidade do Idoso reuniu 30 serviços gratuitos aos participantes, como aferição da pressão arterial, teste de glicemia, jogos de raciocínio, cortes de cabelo, entre outros, e, é claro, muita diversão.

Carlos da Silva aproveitou a oportunidade para colocar alguns dos exames em dia. Logo que chegou ao Parque de Exposições foi ao estande da saúde para ver como estava o controle da diabetes. Lá, os profissionais fizeram o exame, que rapidamente informou o quadro do aposentado. A boa saúde garantiu a Carlos e a esposa uma tarde tranquila e divertida: “Agora é só curtir o dia”, comemorou.

Põe na agenda

A próxima edição do FeliCidade do Idoso já está sendo planejada e será no fim de outubro deste ano e deve reunir em torno de mil idosos, o mesmo público registrado nesta quinta-feira (23).