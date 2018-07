FCC desafia vice-líder do Estadual de futebol sub-19

Atual vice-campeão, FC Cascavel ainda não foi derrotado no campeonato deste ano (Foto: Assessoria)

Cascavel - Líder e único invicto no Grupo A do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19, e já classificado antecipadamente para a próxima fase, o FC Cascavel desafia o Batel às 15h30 deste sábado pela 4ª rodada do returno da primeira fase, no Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava.

O time guarapuavano é o vice-líder do grupo com 18 pontos, dez a menos que a equipe cascavelense, que terá pela segunda vez seguida um compromisso contra o segundo colocado.

Na rodada passada o Toledo ocupava a posição, até ser derrotado por 2 a 1, pelos cascavelenses, na terça-feira, na associação da Coopavel. Desta vez fora de casa, o FC Cascavel pode ajudar o Porco a recuperar a vice-liderança, caso vença o Batel e os toledanos vençam em casa o quarto colocado Prudentópolis, também às 15h30 deste sábado.

Já o Cascavel CR, que acumula seis derrotas em quatro jogos e amarga a lanterninha do grupo, visitará o Iraty também às 15h30 deste sábado.