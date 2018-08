FC Cascavel perde a invencibilidade

O FC Cascavel perdeu a invencibilidade no Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 ao ser derrotado pelo Maringá, no sábado (25), por 2 a 1, em disputa pela terceira rodada da competição, no estádio Braz Clementino de Mendonça, em Marialva.

Os visitantes abriram o placar já no primeiro tempo, aos 12 minutos, com gol de Ricardo Henrique. Quem empatou foi Renana Camargo, aos 30 minutos. O empate durou até os 30 minutos da segunda etapa, quando Léo Sheldon, do Maringá, marcou o segundo e fechou o placar.

Pelo Grupo D, a Serpente jogou pela primeira vez sem o seu camisa 10 e artilheiro Bitelo, vendido ao Grêmio na última quarta-feira (22). E ainda se soma ao empréstimo do goleiro Jonas Giroleto, de apenas 18 anos, que seguiu para o CSA Alagoas na semana passada.

O próximo confronto do FC Cascavel é no sábado (1º), contra o Paraná Clube.

FC Cascavel seguia invicto no Paranaense

Quem também perdeu e de goleada foi o Foz, que levou sete gols do Paraná Clube. Pelo Grupo E, o Atlético derrotou o Apucarana por 2 a 0. Já no Grupo F, o Toledo recebeu o Coritiba e venceu por 1 a 0. Na sexta-feira (24), o Operário empatou com o Cianorte por 0 a 0.

Bela vitória

Os meninos do Sub-17 do FC Cascavel jogaram nesse fim de semana contra o Campo Mourão, na Associação Atlética Coopavel, e venceram de goleada, com placar de 5 a 1.