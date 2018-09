FC Cascavel não depende só de si no Estadual Sub-19

Cascavel – O FC Cascavel recebeu o Maringá FC pela penúltima rodada da segunda fase do Grupo D do Paranaense de Futebol e até conseguiu quebrar a campanha 100% do rival, mas o empate por 1 a 1, na tarde de sábado, na Coopavel, deixou o time cascavelense, atual vice-campeão da competição, sem depender das próprias forças para avançar à próxima fase.

O empate fez o FCC chegar aos seis pontos na classificação, mas o manteve em terceiro lugar, agora a dois pontos do vice-líder Paraná Clube, que fecha a zona de classificação – o líder Maringá, com 13 pontos, já garantiu vaga antecipadamente.

Na última rodada, para seguir adiante no Estadual, o FC Cascavel precisa vencer fora de casa o Foz do Iguaçu, lanterninha sem nenhum ponto, e torcer para o Maringá vencer o Paraná em Curitiba. Ambos os jogos serão no sábado, às 15h.

Contra o líder, no último sábado, os visitantes abriram o placar aos 5min do segundo tempo e o camisa 11 Vinicios empatou para a Serpente Aurinegra no fim do jogo, aos 41min.

O técnico interino, Edu Sales resumiu a partida: “Nosso melhor momento foi na primeira parte, na qual criamos diversas oportunidades, mas não conseguimos balançar as redes. A equipe está de parabéns pela entrega e pelo empenho. Não terminou da maneira que queríamos, mas futebol é assim”.