FC Cascavel está na fila no Grupo A

O FC Cascavel já fez a fila no Grupo A do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 e continua fazendo. Nesse fim de semana foi a vez do Prudentópolis, novamente. No sábado, pela penúltima rodada da fase classificatória, a Serpente Aurinegra venceu por 2 a 1, no Estádio Newton Agibert. No primeiro turno, havia vencido o rival por 4 a 2, em Cascavel. Na última rodada, o time cascavelense fará um duelo de opostos com o Campo Mourão, sábado, às 15h30, na Associação da Coopavel. Enquanto o FC Cascavel lidera o grupo, o time mourãoense, que foi goleado pelo Cascavel CR por 6 a 1 nesse fim de semana, é o lanterninha da chave.