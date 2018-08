FC Cascavel duela pela liderança contra o Maringá FC

O primeiro turno da segunda fase do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 chega ao fim neste sábado para FC Cascavel e Maringá FC, que travam um embate direto pela liderança do Grupo D, às 15h em Marialva, no Estádio Braz Clementino de Mendonça. O time maringaense lidera a chave com seis pontos, após vencer Paraná Clube e Foz do Iguaçu, que se enfrentaram ontem pela 3ª rodada. Já a equipe cascavelense aparece na segunda posição com quatro pontos, após vitória sobre os iguaçuenses e empate com os paranistas. Para este jogo, o FCC já não conta com seu camisa 10 e artilheiro João Paulo “Bitelo”, vendido nesta semana ao Grêmio. Desde a rodada anterior, o goleiro Jonas Giroleto, negociado com o CSA, também não faz mais parte do elenco.