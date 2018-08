Favoritos dão as cartas no Metropolitano de Curitiba

Confirmando as expectativas, os favoritos venceram na quarta etapa do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Curitiba, disputada sábado e domingo no Autódromo Internacional de Curitiba (AIC).

O evento foi disputado nas categorias Turismo 5000 “A” e “B”, Marcas “A” e “B”, Turismo 1.6“I”, Terra Marcas “A”, Terra Marcas “B” e Terra Turismo “C”, com promoção e organização da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), e apoio da Bana Pneus, Pirelli, Hotel Slaviero Executive Pinhais, Posto Taborda, Zanoello Troféus e Trans Magnabosco.

Os vencedores foram Amin Kliewer na Turismo 5000 A; Maurício Gaudêncio, na Turismo 5000 B; Gustavo Magnabosco, na Marcas A;

Guto Baldo, na Marcas B; Felipe Lobo/Rômulo Molinari, na Turismo 1.6 I; Leonardo Kovalski, na Terra Marcas A; Guilherme Ragnini, na Terra Marcas B; e Luiz Ferreira, na categoria Terra Turismo C.

A quinta etapa do Metropolitano de Curitiba está marcada para os dias 29 e 30 de setembro, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, no norte do Paraná, válida também pela terceira e última etapa do Paranaense de Velocidade no Asfalto 2018.