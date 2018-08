Fantasma recebe o Bragantino em casa

Operário Ferroviário é líder isolado no Grupo B, com 34 pontos (Foto: Site oficial)

O Operário Ferroviário joga em casa neste domingo (5) pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Fantasma recebe o Bragantino-SP, às 15h30, no Estádio Germano Krüger, pela 17ª rodada da fase de grupos da competição nacional.

O alvinegro de Vila Oficinas é líder isolado do Grupo B, com 34 pontos, dez vitórias, quatro empates e duas derrotas. Na última rodada, a equipe empatou com o Botafogo-SP por 2 a 2 fora de casa. O Bragantino está em quarto, com 25 pontos, sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Na 16ª rodada, a equipe paulista perdeu em casa para o Volta Redonda-RJ por 1 a 0.

No jogo deste domingo, o zagueiro Alisson cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo e não estará entre os relacionados. O lateral direito Danilo Báia e o zagueiro Rodrigo se recuperam no Departamento Médico e também não poderão atuar.