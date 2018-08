Famílias participam de sorteio de 50 moradias

Público beneficiado havia sido previamente selecionado por técnicos da Cohapar e da prefeitura (Foto: Divulgação )

Nova Aurora - Cinquenta famílias de Nova Aurora participaram esta semana do sorteio para definir os lotes ocupados por elas em um novo conjunto residencial que será construído na cidade, na região oeste do Paraná. Elas integram um grupo selecionado por técnicos da área social da prefeitura e da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) e tiveram a inscrição posteriormente aprovada em análise da Caixa Econômica Federal, que financia a construção das moradias.

Com orçamento estimado em aproximadamente R$ 3,8 milhões, as obras serão executadas pela construtora Exact, habilitada por meio de um processo de chamamento público feito pela Prefeitura de Nova Aurora. Os investimentos foram viabilizados com o uso de recursos provenientes do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), cujo saldo individual das famílias selecionadas poderá ser usado para abatimento do valor financiado.

Os modelos das casas variam de 38 a 50 metros quadrados, com unidades de 49 metros quadrados adaptadas para pessoas com deficiência. O público atendido é formado por pessoas com renda familiar de um a seis salários mínimos, que arcarão com parcelas mensais de aproximadamente R$ 260, a serem quitadas em até 30 anos.

Vantagens

Além do FGTS, as famílias selecionadas receberão subsídios de até R$ 10.545 por casa da União para redução do valor das prestações. “A instalação das redes de energia elétrica, água e esgoto dos imóveis também será feita sem custos, em uma parceria que envolve a Copel e a Sanepar, para facilitar a aquisição da casa própria pela população”, afirma o coordenador regional da Cohapar, Severino Folador.