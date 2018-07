Famílias participam de sorteio de 304 moradias

As obras do Residencial Parque das Flores estão em execução (Foto: Divulgação )

Medianeira - Centenas de pessoas participaram esta semana do sorteio de quadra e lote do Residencial Parque das Flores composto por 304 casas populares em Medianeira. Elas integram um grupo de beneficiários previamente selecionado e a partir desse momento sabem exatamente a localização de suas futuras moradias, que estão com cerca de 90% do cronograma de obras executado.

O empreendimento recebeu R$ 18,2 milhões de investimentos públicos. As unidades possuem 45 metros quadrados e serão repassadas sem custos às famílias, que possuem renda mensal de até R$ 1.800.

"Esta é a última etapa antes da assinatura dos contratos e entrega de chaves dos imóveis aos futuros moradores, o que deverá acontecer em aproximadamente 60 dias", explica o presidente da Cohapar, Nelson Cordeiro Justus, que também vistoriou o andamento dos trabalhos no canteiro de obras.

As obras estão sendo executadas pela construtora Cidade Bela, contratada via processo licitatório pelo critério de menor preço, com financiamento de recursos da Caixa Econômica Federal. Houve ainda um aporte de R$ 1 mil por unidade repassado pela Cohapar e instalação subsidiada dos sistemas de energia elétrica, água e esgoto pela Copel e Sanepar.