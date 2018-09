Faltas causam transtornos à saúde

O número de pacientes que marcam consultas ou exames médicos em Cascavel e que simplesmente não comparecem na data agendada é preocupante e tem trazido transtornos à Secretaria Municipal de Saúde.

A ausência varia de 10 a 20%, dependendo da especialidade. Na atenção básica, a Secretaria de Saúde tem conseguido contornar um pouco mais as faltas ao deixar outros pacientes de sobreaviso. O problema maior está nas consultas especializadas.

De janeiro a julho deste ano, 21.627 pessoas deixaram de comparecer às consultas agendadas. No total, foram agendados exames e consultas para 287.748 pacientes nas unidades de saúde do Município. Outros 15.768 não compareceram às consultas de alta e média complexidade, que são reguladas pelo Estado.

De acordo com o secretário de Saúde, Rubens Griep, no caso das consultas especializadas não é possível fazer o encaixe porque os pacientes são avisados com 15 ou 20 dias de antecedência e as consultas são feitas pelo Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná). “Na atenção especializada tem algumas faltas que chegam a 30%”, diz o secretário.

Até o ano passado, as consultas agendadas no Cisop eram pagas pelo Município mesmo quando o paciente não comparecia. Os municípios adquiriam pacotes fechados para as consultas e quando não elas eram realizadas o valor era rateado para as demais despesas do consórcio.

Agora só são pagas aquelas que de fato são realizadas e o pagamento é feito por consulta.

Segundo Griep, a ausência de pacientes agendados tem desmotivado alguns médicos justamente por não receberem pela consulta. “Nós já tivemos alguns profissionais que demonstraram descontentamento e que dizem que vão se desligar do serviço”, afirma Griep.

Estratégias

A ausência dos pacientes levou o Conselho Municipal de Saúde a discutir a questão recentemente em uma de suas reuniões e a adotar algumas estratégias. Uma delas é orientar os pacientes que têm exames ou consultas marcadas que, em caso de não comparecimento, avisem a unidade com 48 horas de antecedência para que outra pessoa seja colocada em seu lugar. Além disso, é preciso justificar a ausência. Se houver uma justificativa coerente, o paciente continua na fila de espera, mas se isso não ocorrer ele é retirado e para ter acesso a nova consulta precisa passar por um médico clínico e fazer outro agendamento. Isso vale também para exames médicos.

Custo

A Secretaria de Saúde de Cascavel tem um custo mensal fixo - manutenção - de R$ 200 mil com o Cisop e, em média, outros R$ 360 mil de custo variado, que são as consultas. Com a mudança no sistema de pagamento ao consórcio, a Prefeitura de Cascavel tem economizado aproximadamente R$ 72 mil mensais.

Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

MÊS CONSULTAS AGENDADAS FALTANTES

JANEIRO 33.696 2.331

FEVEREIRO 41.468 2.655

MARÇO 44.614 3.307

ABRIL 45.584 3.268

MAIO 42.825 3.677

JUNHO 38.674 3.304

JULHO 40.887 3.130

TOTAL 287.748 21.672

CISOP (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

MÊS CONSULTAS AGENDADAS FALTANTES

JANEIRO 8.561 1.837

FEVEREIRO 8.010 1.591

MARÇO 9.143 2.233

ABRIL 11.741 2.199

MAIO 14.027 2.200

JUNHO 12.028 2.893

JULHO 15.458 2.833

TOTAL 78.968 15.785

Unidades básicas deixam pacientes de sobreaviso para chamar em casos de falta