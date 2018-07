Faculdades da Indústria estão com inscrições abertas para graduação EAD

As Faculdades da Indústria ampliam sua atuação no Paraná com a nova oferta de cursos de graduação na modalidade EAD (Educação a Distância). Todos os cursos são direcionados à indústria e oferecidos em 12 unidades do Sistema Fiep no Paraná. O candidato pode escolher entre nove opções: sete tecnólogos, entre eles Gestão Ambiental, Logística e Processos Gerenciais, e dois de bacharelado, como Administração aplicada à indústria e Ciências Contábeis aplicadas à indústria. O vestibular é gratuito e pode ser agendado, realizado presencialmente ou online.

Com o ensino superior a distância em expansão, o MEC (Ministério da Educação) projeta que em cinco anos a modalidade deverá responder por mais da metade das matrículas na educação superior brasileira. O gerente de Operações do Sistema Fiep, Fabricio Luz, destaca que entre as principais vantagens para quem escolhe uma graduação EAD estão economia, acessibilidade, efetividade, flexibilidade, interatividade. “Vimos que existe essa demanda crescente e, além do ensino superior presencial, que já somos referência, também queremos alcançar um público ainda maior com os cursos a distância”, explica.

Metodologia

Apesar de o ensino ser 80% à distância, o aluno deverá comparecer na unidade escolhida, pelo menos seis vezes por semestre, para participar de workshops e fazer provas presenciais. A duração da graduação depende do curso escolhido, podendo ser entre dois e quatro anos. O início das aulas está confirmado para 13 de agosto de 2018.

A oferta dos cursos das Faculdades da Indústria EaD tem a parceria da Fael (Faculdade Educacional da Lapa). O edital com todas as informações pode ser encontrado no site www.iel.fael.edu.br