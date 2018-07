Faciap realiza circuito de palestras com Clayton Conservani

Repórter é famoso pelo quadro “Planeta Extremo do Fantástico”, da Rede Globo

A FAciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) promove nos meses de julho e agosto um circuito de palestras com o jornalista e atleta Clayton Conservani, repórter do quadro “Planeta Extremo do Fantástico”, da Rede Globo.

Os eventos fazem parte de uma prévia do Congresso Empresarial Paranaense que neste ano será no Mabu Thermas & Resort, em Foz do Iguaçu, em novembro. Ao todo, nove cidades paranaenses receberão a palestra “Limites Extremos”, que é voltada para associados vinculados às associações comerciais e empresariais ligadas ao sistema Faciap.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pela internet, através do sympla. Em sua narrativa, Conservani promete fazer um elo entre suas expedições e os desafios do mundo corporativo e dos negócios.