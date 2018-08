FAB: Reforço na fronteira

Força Aérea Brasileira pousou em Cascavel na tarde de terça-feira (Foto: Aílton Santos)

A FAB (Força Aérea Brasileira) iniciou preparativos para mais uma fase da Operação Ostium e Cascavel foi escolhida como ponto de apoio por conta da proximidade com a fronteira do País.

De acordo com a assessoria de imprensa da Força Aérea, a operação é um reforço na vigilância do espaço aéreo sobre a região de fronteira do Brasil, ação realizada de forma permanente pela FAB. O objetivo é coibir voos irregulares que possam estar ligados a crimes como o narcotráfico.

O trabalho de combate ao tráfico de drogas ocorre em conjunto com outras forças de segurança, inclusive de países vizinhos.

As ações são coordenadas a partir do Comendo de Operações Aeroespaciais, localizado em Brasília, e fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, do Ministério da Defesa.

Erramos

A assessoria da FAB enviou nota informando os dados corretos das aeronaves que chegaram a Cascavel na terça-feira. Trata-se de um avião caça Super Tucano e de uma aeronave Embraer C-99 usada para transporte, que foi aposentado em 2006 pela Força Aérea.