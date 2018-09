O Brasil embarcou US$ 98,3 milhões em carne suína in natura no último mês, de acordo com dados do Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), divulgados nesta semana. O montante corresponde a um volume de 54,2 mil toneladas da proteína animal.

Em comparação com o mês de julho, houve recuo de 11% nos valores, uma vez que naquele período o País enviou US$ 105,9 milhões em carne suína ao exterior. Em relação a agosto de 2017, quando as exportações de carne suína in natura atingiram US$ 143,1, houve queda de 31,3%.

Carne de aves

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 396,9 mil toneladas em agosto, informa a Abpa (Associação Brasileira de Proteína Animal).

O volume é de 59,8 mil toneladas acima da média de exportações registrada em 2018. Na comparação com o ano anterior, o número é 4,6% menor que as 416,2 mil toneladas embarcadas em agosto de 2017 - melhor desempenho mensal do setor em todo o ano passado.

A receita de exportações obtidas em agosto totalizou US$ 633,8 milhões, saldo 7,9% inferior às US$ 687,9 milhões realizadas no oitavo mês de 2017.

No acumulado do ano de 2018, as vendas do setor chegam a 2,697 milhões de toneladas, volume 7,7% menor que as 2,921 mil toneladas embarcadas entre janeiro e agosto de 2017. Em receita, o saldo chega a US$ 4,309 bilhões, desempenho 11,8% inferior que os US$ 4,885 bilhões.