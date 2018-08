Execuções marcam o fim de semana (veja vídeos)

O fim de semana foi marcado por mortes com características de execução na região. Uma delas com requintes de crueldade indicando que a vítima agonizou muito antes de morrer.

Um veículo Gol com placas de Cascavel foi incendiado a menos de um quilômetro da BR-277, pouco antes do pedágio em Céu Azul, na noite de sábado. Um caminhão de combate a incêndio da rodovia que administra o trecho controlou as chamas e só depois foi possível identificar que havia um corpo no porta-malas carro. A pessoa ficou completamente desfigurada e estava com as mãos amarradas com um arame.

Algumas características do local onde estava o carro incendiado indicavam que a vítima possivelmente estava viva quando foi ateado fogo no veículo.

O corpo, ainda sem identificação e que terá de passar por um exame de DNA para ser identificado, foi recolhido ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.

A polícia vai rastrear as placas do carro para saber se são clonadas. A princípio, não havia queixa de furto ou roubo do veículo.

Veja os vídeos

Perícia chega ao local do crime: