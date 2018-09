Ex-servidor é preso por esquema ilegal de marmitas

Corbélia - O Gaeco (do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumpriu mandado de prisão contra um ex-servidor da Prefeitura de Corbélia condenado por fraude em licitações e desvio de dinheiro público em um caso relacionado ao fornecimento de marmitas para a Secretaria Municipal de Saúde entre 2013 e 2015. O caso foi descoberto a partir de investigação do Ministério Público do Paraná, por meio do Gaeco e da Promotoria de Justiça da comarca.

Lotado à época na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o funcionário também cuidava das finanças do restaurante beneficiado pelas ilegalidades (era neto da proprietária), agindo em conluio com o então secretário municipal de Saúde - que está preso desde 2016, por conta dessa ação penal e de outro processo criminal. O ex-servidor recorreu em liberdade, mas teve o recurso negado.

A ordem de prisão contra ele foi proferida pelo Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Corbélia na quarta-feira (5) e já foi cumprida - ele foi encaminhado ao Centro de Regime Semiaberto de Guarapuava para cumprimento da sentença. O MP não divulgou o nome do servidor.

Outros crimes

Além de fraudar os processos licitatórios, ficou comprovado que os réus praticaram os crimes de peculato e desvio de verba pública. Os valores dos contratos com o restaurante também aumentaram de forma expressiva durante o período em que as ilegalidades ocorreram, sem que houvesse aumento significativo no quadro de servidores que recebiam as refeições - de R$ 8.695,80 para R$ 43.587,50.

Por conta desse esquema de fraude para o fornecimento de marmitas oferecidas aos funcionários da Secretaria, o então secretário foi condenado a oito anos e quatro meses de detenção, seis anos de reclusão e multa. O servidor a oito anos e oito meses, em regime inicial semiaberto, e multa.