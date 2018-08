Evento em Foz reúne operadores do turismo de todo o Brasil

Danielle Meirelles, à frente da equipe FRT Operadora de Turismo, no MEET FRT de 2017 (Foto: Divulgação )

Com objetivo de unir toda a cadeia produtiva do turismo, pelo terceiro ano consecutivo fornecedores de produtos e serviços e os melhores agentes de viagens do Brasil se encontrarão em Foz do Iguaçu, no MEET FRT, de 22 a 26 de agosto, no Recanto Cataratas.

Sob conceito que une capacitação e experiência, além de palestras, premiações, feira de serviços e rodadas de negócios, os participantes desfrutarão de passeios em pontos turísticos da região trinacional, testarão seus conhecimentos em um game superdescontraído, serão envolvidos em apresentações e shows de magia e humor e participação de jantares e festas temáticas.