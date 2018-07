Evento busca avanço da pecuária no oeste

Destaque nacional na pecuária, a região oeste dá início hoje a mais uma edição do Show Pecuário com uma missão: buscar o avanço da atividade. Além de palestras técnicas e exposição, o evento conta com julgamento de ovinos e de gados de corte, além de leilões. (Foto: Aílton Santos)

Cascavel - Com abertura marcada para as 8h desta terça-feira (24), o Show Pecuário 2018 começa sua quarta edição, que vai até 27 de julho. O evento, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel, visa promover o avanço da pecuária na região oeste do Paraná. Dentre as presenças confirmadas estão a da governadora do Paraná, Cida Borghetti, e do secretário de Agricultura do Paraná, George Hiraiwa. Deputados, líderes do setor cooperativo e autoridades do agronegócio também participarão.

Dentre os temas debatidos ao longo do evento estão a qualidade de silagem, novos materiais para cobertura de silos, novos equipamentos de ensilagem e inoculantes, período de transição das vacas leiteiras, qualidade do leite, controle de diarreia de bezerros, ventilação e ambiência em produções, genoma, recria na pecuária de corte, anormalidades na reprodução de éguas, vitalidade de cordeiros, novas tecnologias e startups do agro, entre muitas outras. Haverá ainda eventos paralelos, como o Encontro de Mulheres do Agronegócio, que pretende reunir 600 agricultoras no dia 27.

Palestras

Em relação às palestras, uma delas será proferida pelo médico-veterinário, professor da Unopar e doutor em clínica veterinária Luiz Fernando Cunha Filho. Ele falará sobre sobrevivência e vitalidade de cordeiros. De acordo com ele, os primeiros 30 dias são os de mais atenção, desde as primeiras horas com ingestão de colostro a cuidados para evitar diarreias e pneumonias.

Outras correções de erros na criação também serão ensinados, como o receio de que os ovinocultores têm de fazer vermifugação em ovelhas no fim da gestação, o que interfere no desenvolvimento do filhote.

Sobre silagem, um dos palestrantes é Marcos Neves Pereira, médico-veterinário, doutor em zootecnia e professor da Universidade Federal de Lavras (MG). Ele irá falar sobre silagem, qualidade de forragem e tamanho de partículas. “O tamanho das partículas determina longevidade e saúde da vaca além da disponibilidade de amido no rúmen, principal fonte de energia da silagem”, disse.

Para aprender os tamanhos certos, Marcos ensinará regulagens de ensiladeiras entre outras dicas.

Outra palestra do evento será ministrada por Bruno Soriano Moura, produtor rural, médico-veterinário e assistente técnico do Laboratório Zoetis. Focado na pecuária de corte, Bruno ensinará como usar a ferramenta tecnológica a favor dos interesses do produtor. “O genoma é usado de acordo com o interesse do pecuarista. Ele ajuda a identificar, selecionar e reproduzir características que atendam ao que ele quer, ou descartar as que não quer. Por exemplo: criadores que vendem bezerros precisam de touros que produzam bezerros mais pesados. Nesse caso, é preciso selecionar e multiplicar animais que produzem filhos assim”, contou.

Segundo ele, a moderna ferramenta é um divisor de águas no setor, tanto de carne e de leite. “Com um dado do bezerro eu posso saber todo o futuro dele”, complementou.

Apesar de nem todas as raças possuírem a tecnologia genoma disponível, Bruno acredita que é uma questão de tempo até ela estar disseminada totalmente. Hoje um laboratório do Brasil está credenciado a fazer o exame. Somente uma amostra do pelo do animal é enviada até lá, onde é encaminhada aos Estados Unidos para realizar o sequenciamento do genoma.

Essas e muitas outras atrações estão disponíveis na quarta edição do evento, como julgamentos de ovinos e de gados de corte, leilões entre outros.

Show Pecuário 2018

O Show Pecuário, organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, foi criado com o objetivo de ser um grande disseminador de tecnologia, informação e de novos negócios aos criadores de animais da região oeste do Paraná.

Além da feira, dos expositores, da indústria, do comércio e da prestação de serviços, o Show Pecuário 2018 vai reunir bovinos de leite e corte, ovinos e equinos que vão participar de leilões, julgamentos e do balcão permanente de negócios. Palestras, workshops e reuniões também serão realizadas ao longo dos quatro dias da feira com entrada e estacionamento gratuitos. Acesse o site e confira a programação: www.showpecuario.com.br/programacao.php.