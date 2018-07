Estudantes de Cascavel se materializam na arte da escrita

(Foto: Divulgação )

A paixão pela arte da escrita serve de incentivo para alunos adentrarem no mundo das palavras onde o valor semântico ou as idiossincrasias linguísticas conversam entre si na construção de belíssimos textos.

Este descobrir e redescobrir de um mundo maravilhoso da composição linguística da nossa língua pátria se materializa em narrativas nutridas por um sentimento de pertença que a professora Elizete de Souza Klein, nos 28 anos de profissão costuma aguçar. Afinal, para ela, escrever é:

“Perceber as palavras como se percebe algo novo chegando... É imaginar com as letras e concretizar sonhos com frases numa folha de papel em branco... As letras, as palavras, as frases, os textos... Jamais envelhecem. Quanto mais os exploramos, mais novos ficam...”.

Um dos trabalhos da docente apaixonada pelo que faz é realizado com estudantes de Ensino Médio noturno do Colégio Estadual Olivo Fracaro e do Colégio Estadual Marcos Claudio Schuster, onde a profissional do NRE (Núcleo Regional da Educação) de Cascavel atua neste ano letivo, a partir do texto “A arte de ser feliz”, de Cecília Meireles, 2005 (Fragmento do livro Escolha seu Sonho). As produções dos alunos tiveram resultados exímios.