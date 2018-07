Estrutura aumentará em 50% emissão de passaportes

Nova estrutura de atendimento será no Shopping Catuaí, em Foz do Iguaçu (Foto: Polícia Federal )

Foz do Iguaçu - A nova estrutura do Posto de Emissão de Passaportes e Atendimentos a Estrangeiros no Paraná da Polícia Federal em Foz do Iguaçu permitirá um aumento de quase 50% nas emissões de passaportes. O atendimento do setor de passaportes era das 8h30 às 12h e das 13h às 16h e passará a ser das 8h às 19h30. Além disso, o número de servidores aumentou de cinco para oito funcionários, que serão divididos em duas turmas, possibilitando que a agenda, antes disponível para 30 dias, demore menos de 20 dias.

O novo posto será inaugurado hoje, às 15h, no piso L do Shopping Catuaí Palladium, em Foz. O atendimento para solicitação e retirada de passaportes começou ontem, além de outros procedimentos a estrangeiros. O passaporte emitido será do tipo comum com dez anos de validade.

Estrangeiros

Com o posto antigo, na Delegacia da Polícia Federal, eram realizados 65 atendimentos por dia a estrangeiros. Agora, a capacidade aumentou para 120. Para esse serviço, o horário que antes era das 8h às 15h passará a ser das 8h às 17h do Setor de Registro de Estrangeiros. O número de servidores para esse serviço também aumentou de seis para oito. A disponibilidade de agenda ficou mais ágil: de 25 dias para 15 dias em média.

O espaço é cedido por contrato de comodato anual, segundo a PF, com prazo máximo estabelecido em lei por cinco anos, em uma parceria do shooping com a Delegacia de Polícia Federal de Foz.