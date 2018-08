Estreia com vitória

Próximo compromisso das brasileiras será nesta quarta-feira (Foto: LHPR)

A Seleção Brasileira Universitária começou muito bem a 24ª edição do Campeonato Mundial de Handebol Universitário na cidade de Rijeka, na Croácia. A equipe canarinho bateu a República Tcheca por 29 a 28, em partida válida pelo Grupo A, iniciando a competição com resultado positivo na segunda-feira (30).

De outro lado, as anfitriãs sofreram um revés na estreia diante das japonesas e foram superadas por 31 a 17. Pelo Grupo B, Espanha encontrou com Uruguai, ganhando o jogo com tranquilidade por 37 a 8, enquanto Romênia venceu a Polônia com vantagem de uma bola: 28 a 27. República da Coreia folgou na rodada de abertura.

A equipe é liderada pelo técnico cascavelense Neudi Antônio Zenatti, que conta ainda na comissão técnica com outros dois paranaenses, o supervisor técnico Lissandro Moisés Dorst e a fisioterapeuta Isabela Zunta Mertz. Além deles, cinco atletas que atuam no Paraná vestem a camisa verde e amarela no Mundial: Mirelli da Rocha Gomes, Francinete Carneiro, Thais Adrielle Fermo, Dayane Ellen Alves Sirino e Isabela Rodrigues Ferrarin, todas jogam na equipe FAG/Cascavel.

Ainda defendem o Brasil no torneio as jogadoras Rafaella Rodrigues Rocha Silva, Evelyn Simões Capatti, Vaniele Abreu da Silva, Pâmela Rodrigues Meira, Talita Alves Carneiro, Nadyne Keller Morcineck, Tauani Martins Schneider, Camila Vitória Moraes Gominho Maia e Nicole Luz Damascena.

Na competição masculina o País não está representado, mas dez times concorrem ao título mundial, distribuídos em dois grupos, tendo no A Lituânia, Croácia, Egito, Portugal e República Checa, e no B, República da Coreia, Romênia, Japão, Polônia e Taipei Chinês.

Compromisso

O próximo compromisso das brasileiras será nesta quarta-feira (1º), a partir das 18h, contra as donas da casa. A última partida da fase classificatória está marcada para sexta-feira (3), às 12h, contra o selecionado do Japão. No sábado (5) começa a fase mata-mata para definir as semifinalistas da competição.